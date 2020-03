Liège Idalo, 51 ans, a écopé de 15 mois de prison ferme après avoir commis un vol avec violence dont la victime est une dame née en 1933 ! Pour arriver à ses fins, il n’a pas hésité à accuser la victime d’avoir volé son propre argent. Le 13 novembre 2019, la septuagénaire a réalisé un retrait au distributeur situé dans une banque liégeoise. La dame a retiré trois billets de 50 euros. Alors qu’elle s’est retrouvée à proximité du centre commercial de la Médiacité, elle s’est retrouvée face à Idalo. Ce dernier l’a interpellée et l’a accusée d’avoir volé de l’argent ! Pour prouver sa bonne foi, la septuagénaire a alors sorti ses billets de banque et le document qu’elle avait reçu lors de son retrait. Elle possédait trois billets de 50 euros. Idalo n’a pas hésité, il a frappé la main de la dame et lui a arraché un des trois billets. La septuagénaire a été choquée, mais heureusement pas blessée. Le voleur a pris la fuite. La victime a pu rapidement donner une description de l’auteur. Ce dernier a rapidement été intercepté. Idalo a été fouillé et il était porteur du billet de 50 euros volé un peu plus tôt. Entendu, le suspect a reconnu être l’auteur des faits. Il a admis avoir arraché des mains de la dame un des billets qu’elle possédait. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il avait agi de la sorte. Il a également déclaré regretter profondément son comportement. Il a précisé être toxicomane depuis 25 ans. La septuagénaire s’est vue accorder une indemnité de 250 euros.