Didier encourt 18 mois de prison pour s’en être violemment pris à deux conductrices de bus dont une a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois. De l’aveu même de l’avocat de Didier, ce dernier, aurait la "tête près du bonnet".

Utilisateur habituel des services des TEC, l’homme n’hésiterait jamais se montrer désagréable. C’est dans cet état d’esprit qu’il a fini par se faire interdire à deux reprises de monter dans des bus. Le 31 janvier 2019, alors qu’il allait monter dans le bus, il a interpellé une autre passagère de manière cavalière et désagréable. Ainsi Didier a déclaré à la dame qu’elle était "grosse" et devait faire régime ! Un comportement qui a jeté un sacré froid dans le transport en commun. La conductrice a décidé d’intervenir avant que les choses ne s’enveniment et a interdit à Didier de monter dans son bus. L’homme a alors insulté la conductrice avant de lui porter des coups de pied aux jambes avec des chaussures munies de morceaux de fer à la pointe !

La victime a été blessée et présentait des hématomes. À la suite de ces faits, elle a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois. Le 19 février suivant, Didier s’est une nouvelle fois fait remarquer en insultant une autre conductrice. Il s’est également fait interdire la montée dans le bus et a commencé à harceler la dame. Le parquet s’est demandé si l’homme ne ferait pas mieux de s’acheter un vélo et ne s’est pas opposé à un sursis probatoire. La défense a plaidé un sursis.