Antonio a écopé de quinze mois de prison avec sursis probatoire d’une durée de trois ans devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis une agression particulièrement violente sur un commerçant de son quartier. Le but de cette violence était de voler le septuagénaire.

Lors de son audition à la police, Antonio a déclaré être un important consommateur de stupéfiants. Le 5 mai dernier, il s’est présenté chez un imprimeur qu’il connait depuis de longues années. En effet, l’homme habite dans le même quartier que lui. Le commerçant travaille toujours malgré qu’il soit aujourd’hui âgé de 76 ans. Il tient un commerce où les personnes peuvent réaliser des photocopies. Selon un témoin et la victime, Antonio aurait feint de vouloir réaliser des photocopies, mais en réalité, il se serait rendu sur place pour voler. Selon le commerçant, il se serait directement rendu vers le bureau qui se trouve à l’endroit et y aurait pris la monnaie qui s’y trouvait. Lorsque le septuagénaire a voulu s’interposer, Antonio lui a porté des coups. Des coups qui ont provoqué une blessure à sang coulant.

Antonio a ensuite fait un geste d’égorgement en direction de l’homme en le menaçant en cas d’appel à la police. Il lui a également promis "sur la tête de sa mère" qu’il allait revenir. Lors de son passage détenu devant le tribunal correctionnel de Liège, le prévenu a tenté de minimiser les faits devant la juge qui traite son dossier. "Je le connais depuis plus de 40 ans, il est comme un père pour moi", a indiqué le prévenu concernant sa victime… "Je ne fais de mal à personne, mais encore moins à une personne âgée", a-t-il poursuivi. Une déclaration qui semble bien loin de la réalité puisque le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour avoir notamment commis des coups et blessures et en particulier sur des personnes considérées comme étant fragiles…

Me Jean-Dominique Franchimont, à la défense des intérêts d’Antonio avait plaidé l’acquittement pour le vol en estimant que son client reprenait son argent sans avoir été violent et le sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Le tribunal n’a pas suivi l’avocat en ce qui concerne la violence déployée pour commettre les faits et la longueur du sursis.