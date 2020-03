Il a provoqué une fracture de la hanche et une luxation de l’épaule à la victime.

Jonathan, un toxicomane âgé de 40 ans, a écopé d’une peine de 40 mois de prison avec sursis probatoire pour 15 mois pour avoir violemment agressé une dame âgée de 83 ans.

Le 12 septembre 2019, Francine, circulait rue Vaudrée à Liège. Jonathan a observé la dame pendant un certain temps avant de se jeter sur elle et de tenter de lui arracher son sac à main. À la suite de l’importante traction qu’il a exercée, la dame a lourdement chuté et s’est violemment blessée. Elle a subi une 1re incapacité du 12 septembre au 30 octobre 2019. Il est apparu que ses blessures étaient plus graves que ce que le médecin avait prédit. La dame a souffert d’une luxation de l’épaule droite, une fracture de la hanche droite et a dû être hospitalisée en gériatrie et obligée de rester en décharge au niveau des membres inférieurs durant 6 semaines. Elle a ensuite été placée dans un établissement de revalidation. Elle a subi une dégradation de ses capacités cognitives.

Antécédents judiciaires

Le tribunal a estimé qu’il ne fait aucun doute que la dame a subi une incapacité de travail de plus de 4 mois, ce qui entraîne une aggravation de la peine. Le tribunal a souligné la "gravité et la lâcheté des faits, commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable."

Le tribunal a aussi souligné la contribution majeure de tels faits au sentiment d’insécurité publique, l’importance du dommage physique, mais également moral occasionnés à la victime et des antécédents judiciaires de Jonathan. Ce dernier a expliqué qu’il souhaitait venir à bout de sa toxicomanie.