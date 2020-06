La chambre du conseil de Liège a examiné lundi le dossier de Christian R., un Liégeois âgé de 26 ans qui avait brisé un verre sur le crâne de sa fille âgée de deux mois. L'inculpé conteste toujours avoir eu l'intention de tuer son enfant. Sa détention préventive a été prolongée de deux mois.

Le mardi 25 février 2020 en soirée, Christian R. s'était présenté dans une pizzeria de Herstal et avait écrasé un verre sur le crâne de la petite Milane, sa fille âgée de deux mois. L'enfant se trouvait entre la vie et la mort car un morceau de verre ébréché avait pénétré son crâne, nécessitant une opération délicate.

L'auteur des faits s'était présenté à la police le lendemain et avait été inculpé de tentative d'assassinat. Christian R. a toujours contesté l'intention d'homicide et ses avocats, Me Solfrini et Me Rodeyns, l'expliquent encore à chaque étape de la procédure. "Notre position est confortée par la reconstitution des faits qui a eu lieu il y a quelques jours", a indiqué Me Solfrini.

Selon la défense, Christian R. n'avait aucune intention de s'en prendre à sa fille. Il était énervé quand il était rentré dans la pizzeria et s'était emparé d'un verre. Mais il conteste avoir touché l'enfant dans un geste intentionnel.

Le parquet avait sollicité le maintien de Christian R. en détention lors du passage en chambre du conseil. La défense avait sollicité une détention sous bracelet électronique. La chambre du conseil a décidé de prolonger de deux mois sa détention préventive