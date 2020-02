Etienne, 25 ans, a écopé d’un an de prison par défaut pour avoir commis des attentats à la pudeur et des viols sur des adolescentes. L’homme est présenté comme une personne n’hésitant pas à offrir une bague de fiançailles dans le seul but d’avoir une relation sexuelle avec une jeune fille.

Ses proches ont expliqué qu’il enchaînait les relations sans lendemain avec des très jeunes filles. Ces dernières ont décrit des scènes lors desquelles l’intéressé insistait et se montrait menaçant pour obtenir des relations sexuelles. Une a expliqué avoir été giflée et l’autre avoir eu des relations sous la contrainte d’un pistolet à billes.

Le 26 septembre 2011, une dame a déposé plainte pour le viol de sa fille, née le 14 octobre 1996. Des faits commis par Étienne. La jeune fille sortait avec l’homme depuis une semaine. Il est venu la chercher à l’école et l’a ramenée chez lui. Il a posé un pistolet à billes à vue. Il lui a demandé de se déshabiller. Elle a refusé. Il lui a enlevé son pantalon sous la menace du pistolet. Il l’a ensuite forcée à avoir des relations sexuelles. Deux autres jeunes filles âgées entre 13 et 15 ans ont expliqué avoir eu des relations sexuelles avec le jeune homme. Elles ont expliqué qu’il s’était montré insistant pour leur imposer des relations sexuelles.

Entendu, le suspect a déclaré qu’il ne savait pas que des jeunes filles en dessous de 16 ans ne pouvaient pas librement consentir à une relation sexuelle avec un majeur. Après s’être présenté devant les juges, il a fait défaut.