L’individu a été interpellé alors qu’il allait mettre le feu à une troisième voiture.

Jeudi aux alentours de 2 heures du matin, un individu a été privé de liberté après avoir incendié deux véhicules et tenté de mettre le feu à une troisième voiture à Lincent. Il a été privé de liberté et déféré jeudi au parquet de Liège. Une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre, ainsi qu’une expertise psychologique.

Le jeune homme âgé de 27 ans et originaire de Liège a été appréhendé par les forces de l’ordre, alors qu’il tentait de bouter le feu à un troisième véhicule sur la commune de Lincent. Plus tôt dans la soirée, le suspect avait déjà incendié deux véhicules. Par chance dans les deux cas, les propriétaires sont rapidement intervenus et ont pu limiter les dégâts.

Une fois dans sa cellule, le jeune homme a retiré ses habits et a uriné partout. Ce comportement a poussé le magistrat de garde à demander au juge d’instruction une expertise psychologique.