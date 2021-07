Abdelrhaman encourt deux peines pour un total de 19 mois de prison pour avoir violemment agressé un garde de sécurité d’un magasin, avoir dégradé sa cellule lors de son transfert au commissariat et s’être trouvé en séjour illégal sur le territoire belge.

Le 20 mai dernier, le jeune homme s’est présenté au magasin Delhaize situé place Saint-Lambert à Liège. Sur place, il s’est emparé d’une bouteille de vin qu’il était bien décidé à ne pas payer. Il a donc caché la bouteille sous ses vêtements avant de se diriger vers les caisses.

Un garde de sécurité avait remarqué le manège de l’intéressé. Le garde s’est approché d’Abdelrhaman. Ce dernier venait de dépasser les caisses du magasin sans avoir payé la bouteille de vin qui n’était pas ce que l’on peut appeler un grand cru puisqu’elle coûtait un peu plus de cinq euros.

Abdelrhaman a bien voulu suivre le garde jusqu’au bureau de la direction. Mais lorsqu’il a vu que le garde se saisissait d’un téléphone pour appeler la police, il ne l’a pas vu d’un bon œil. Il a porté des coups au garde. Un second garde a tenté d’intervenir. Les deux employés du magasin ont été frappés. Abdelrhaman s’est saisi de la bouteille de vin qu’il venait de voler et l’a fracassée sur la tête d’un des gardes ! La victime a été blessée à sang coulant.

Le suspect a été emmené au commissariat et mis en cellule. Cela ne l’a pas calmé pour autant. En effet, il a cassé le parlophone, le micro, endommagé la porte. Il a déchiré son matelas et a ensuite uriné dessus avant de le balancer dans toute la pièce sur les objets qui se trouvaient sur place. Le suspect est en aveux du vol et prétend avoir été frappé. Une déclaration étonnante puisqu’il déclarait ne pas se souvenir des faits.

La victime garde une cicatrice au milieu du front après avoir subi cette agression. Me Steve Van Laenen, qui défend le prévenu, a estimé que l’on ne pouvait pas considérer la bouteille volée comme étant également une arme ayant servi à commettre le vol. Il a plaidé le sursis.