Ivre, il provoque une course-poursuite, met en danger les autres et finit par percuter des voitures.

Kenedy, 18 ans, un ressortissant français, a écopé d’un an de prison avec sursis pour les trois quarts, une amende de 400 euros avec sursis pour la moitié, deux mois de prison avec sursis et une amende de 800 euros avec sursis pour la moitié avoir provoqué une course-poursuite dans les rues d’Ans en région liégeoise le 28 janvier dernier…



Ce jour-là, il avait pris le volant en ayant bu. Il a brûlé un feu rouge. Pas de chance pour lui, une voiture dans laquelle se trouvaient des policiers se trouvait à proximité. Les policiers l’ont pris en chasse. Lorsqu’ils ont actionné leurs feux bleus et leurs avertisseurs sonores, Kenedy a refusé d’arrêter son véhicule ! Il a alors entamé une course-poursuite. Il a brûlé plusieurs feux rouges, zigzagué au milieu du trafic puis failli accrocher des voitures qui arrivaient à un carrefour. Il a fini par percuter des voitures en stationnement, a perdu le contrôle et terminé sa course contre un poteau d’éclairage. Il a tenté de redémarrer, mais sans succès.

Malgré tout, cela n’avait pas calmé l’individu. Le jeune homme était manifestement sous l’emprise de l’alcool. Il a commencé à insulter les inspecteurs. Il n’a pas pu présenter de permis de conduire valable.

L’irascible a fini par être interpellé et déféré au parquet. Lorsqu’il a été entendu, il a nié toutes les infractions qui lui étaient reprochées. Il a été convoqué à l’audience, mais ne s’est pas présenté.

Le tribunal a estimé que l’entrave méchante était établie à suffisance étant donné le comportement adopté sur la route par le jeune homme. Le juge a aussi souligné que le conducteur n’a pas réussi à présenter un document valable démontrant qu’il avait bien un permis de conduire. L’homme n’a pas d’antécédents judiciaires ni en Belgique, ni en France.

Le juge a souligné la gravité intrinsèque des faits, le conducteur n’hésitant pas à mettre en danger les autres usagers de la route, le trouble évident à l’ordre public et la nécessité de faire comprendre à l’intéressé le respect dû aux forces de l’ordre pour leur permettre de travailler dans des conditions les plus normales possible.