J.-M. C.

J.-M. C.

J.-M. C.

C'est un acte pour le moins indélicat qui, entre autres, est reproché à un habitant de Herstal.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’homme s’est présenté au domicile de son ex et s’est violemment disputé avec elle. Le fils de la dame s’est alors interposé et a été frappé. Le Herstalien lui a ensuite volé son GSM avant de repartir.

Comme le jeune homme était sérieusement touché, la maman a décidé de se rendre à l’hôpital avec lui. Elle a alors téléphoné à une amie du couple pour lui demander de venir garder ses enfants plus jeunes.

La copine a accepté et s’est rendue sur place. Une absence mise à profit par le Herstalien pour aller cambrioler la maison laissée vide de l’amie.

L’alerte donnée, l’enquête a très vite permis de faire le lien entre le vol chez l’amie et le violent qui a frappé le gamin.

L’homme a été interpellé et privé de liberté. Il a été déféré au parquet, jeudi matin. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.