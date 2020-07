Depuis cette année, Patrick Gonay, pompier plongeur à Liège et indépendant complémentaire actif dans le nettoyage, la désinfection et la réparation de châssis, propose également ses services pour détruire les nids de guêpes ou de frelons. Une activité qui permet ainsi de désengorger le service d’incendies.

Les pompiers étant souvent débordés, faire appel à un particulier permet d’obtenir une intervention plus rapide. "Lorsque vous faites appel aux pompiers, en fonction de l’annonce, les pompiers peuvent intervenir 3 ou 4 jours plus tard. Dans certains cas particuliers, comme la présence d’enfants, ils interviennent plus rapidement", explique Patrick Gonay. Il poursuit: "En tant que particulier, je garantis une intervention dans les 48 heures. Le prix est également avantageux". En effet, une intervention des pompiers coûte près de 30 euros de plus que si vous faites appel à un indépendant.

Le pompier qui exerce son activité complémentaire dans toute la région liégeoise donne quelques conseils. "Lorsque vous avez un nid chez vous, il faut d’abord localiser l’endroit d’où s’échappent les insectes. Il faut ensuite identifier l’insecte dont il s’agit. Il n’est pas rare que les clients confondent guêpes, abeilles, frelons et même hannetons. Il faut également repérer les accès à la zone pour faciliter l’intervention du professionnel".

En cas de piqûre, Patrick recommande de mettre de la glace sur l’œdème, même s’il s’agit d’une piqûre dans la bouche. Il recommande également de prendre un antihistaminique et en cas de besoin, de contacter les secours.

Laura Salamon