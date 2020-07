L’homme aurait déjà eu des ennuis avec la justice d’après ce qu’il a indiqué dans une vidéo qui se trouve sur YouTube.

La nuit de dimanche à lundi, vers 3 heures du matin, les pompiers de Liège ont été appelés à intervenir rue des Canonniers à Jupille. Un individu qui se considère comme youtubeur prétendait avoir été victime d’un malaise et être coincé dans son appartement.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, la porte de l’habitation était ouverte et l’homme faisait face aux hommes du feu son téléphone portable à la main. Il semblerait qu’il avait pour but de tourner une vidéo pour sa chaîne YouTube. L’homme cherchait donc uniquement à faire le buzz et pas à obtenir de l’aide.

Du côté des pompiers de Liège, on indique que ce type de situation est rare. « Il s’agit d’une fausse alerte mal intentionnée », indique le major Babette. Il poursuit, « les fausses alertes ne sont pas rares, mais celles avec intention de nuire le sont beaucoup plus. En général, les auteurs de ce type de canular sont des enfants ou des adolescents ».

Dans le cas présent, l’auteur de cet appel était un adulte. Un acte scandaleux pour lequel il devra sans doute payer, puisque les pompiers ont déjà indiqué qu’ils factureraient leur intervention. Il est également possible que les pompiers portent plainte puisqu’il s’agit bel et bien d’un délit.