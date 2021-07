Jean, 70 ans, un habitant de Fléron, a bénéficié d’une suspension probatoire du prononcé d’une durée de 5 ans pour avoir détenu des images pédopornographiques. Lors de sa première comparution devant le tribunal correctionnel, le prévenu a donné une explication pour le moins interpellante pour expliquer les raisons pour lesquelles il a détenu des images particulièrement choquantes. En effet, l’homme qui est un ancien expert-comptable a expliqué avoir involontairement téléchargé des images, notamment de jeunes enfants violés, en faisant des recherches "artistiques !"

Les faits ont été découverts dans le courant du mois de novembre 2018 lorsque l’homme a amené son ordinateur chez un informaticien pour qu’il subisse une réparation. Lors de ce dépôt, les réparateurs ont découvert que l’ordinateur comportait des dossiers d’images pédoporngraphiques compilées. Lors de son passage devant la juge, l’homme a fait un cours d’histoire de l’art avant de commencer à témoigner. "Je fais de la peinture depuis plus de trente ans", a indiqué le prévenu." J’avais des milliers de photographies. J’allais sur des sites pour trouver l’inspiration.Vous savez quand vous allez sur des sites pornographiques, il y a d’autres images sur lesquelles vous pouvez passer. Je ne l’ai ai regardées que pendant quelques secondes contrairement aux autres." En réalité, ces images de viols de très jeunes fillettes étaient rangés dans des dossiers spécifiques ouvertes par le suspect."Quand je peints des femmes, j'en insère des images dans un tableau. Je capte des photos sur Internet", a-t-il expliqué.

Selon le parquet, l’explication du téléchargement par erreur, n’était pas crédible puisque le suspect les consignés dans des dossiers spécifiques et gardés depuis un certain temps lorsqu’ils ont été découverts. Le tribunal a eu la même analyse et a estimé les faits établis.