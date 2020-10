Pierre, 55 ans, qui était gérant de plusieurs magasins de l’enseigne VOO a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège à 10 mois de prison avec sursis après avoir été reconnu coupable d’abus de confiance.

Le prévenu a également été condamné à une amende de 4 000 € avec sursis de trois ans pour la moitié de la peine et à une interdiction de commercialité d’une durée de 3 ans. Il devra aussi payer 78 721 € au curateur de la faillite.

Pierre était le gérant d’une SPRL qui gérait trois magasins de l’enseigne VOO à la Médiacité, à Fléron et à Huy. Le 12 juillet 2013, la société a été constituée. Le 28 février 2015, une requête en réorganisation judiciaire a été déposée, car la société éprouvait des difficultés. Le 10 mars 2015, un jugement a fait droit à cette demande. Le 6 octobre 2015, lors d’une demande de prolongation déposée par la SPRL, il a été précisé : " La somme prélevée en compte courant a été remboursée et le gérant s’est engagé à ne plus prélever aucune somme sur son compte courant dans la suite de la procédure."

Augmentation de capital

Le 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Liège a homologué le plan de réorganisation. Ce plan indiquait notamment que le gérant s’engageait "à procéder à une 2e augmentation de capital et/ou à apporter en compte toute somme nécessaire à l’apurement des dettes…"

Le sursis octroyé a été prolongé plusieurs fois jusqu’au 20 avril 2016. Mais l’augmentation de capital promise n’a pas eu lieu et selon le tribunal, Pierre déclare avoir payé des travaux avant les autres créanciers. La faillite a été prononcée le 17 octobre 2018.

Le tribunal a estimé que l’abus de confiance était établi car le prévenu s’était engagé à ne plus prélever de sommes sur son compte courant pendant la réorganisation judiciaire, ce qu’il n’a pas fait.