Le parquet général a requis 23 ans à l’encontre de Thierry, 54 ans, un homme soupçonné d’avoir assassiné Anny Ku, 40 ans en septembre 2016. Le 29 septembre 2016, le corps de la victime a été découvert dans un bois à Pepinster.

Thierry a expliqué avoir découvert le corps. Il a été très rapidement été soupçonné d’avoir commis les faits. En effet, il était en couple avec la victime et cette dernière présentait des traces de coups de couteau. Il a alors prétendu avoir assisté au suicide de la dame. En juin 2018, la chambre criminelle du tribunal correctionnel de Verviers l’a reconnu coupable des faits et l’a condamné à 23 ans de prison. Le premier psychiatre avait estimé que l’homme était psychopathe.

Peu avant sa condamnation, Thierry a été victime d’un AVC. Il a été soumis à un IRM. Il est apparu que l’homme avait une tache blanche dans la région frontale du cerveau. Un nouveau collège d’experts psychiatres et neuropsychiatres a été désigné. Selon ces derniers, cette tache était déjà présente au moment des faits, pourrait avoir eu des conséquences sur ses comportements. Les experts ont estimé qu’il présentait un trouble du discernement le rendant irresponsable de ses actes au moment des faits. L’homme ne présenterait plus de dangerosité. Le parquet général a demandé de ne pas tenir compte de cette nouvelle expertise et demandé de prononcer la confirmation de la peine. Les parties civiles ont demandé la confirmation de la peine. La défense a plaidé l’acquittement pour irresponsabilité…