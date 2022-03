Ce jeudi, le Monde Sauvage d’Aywaille a demandé à la 4e chambre du tribunal de première instance de Liège de condamner Jean-Michel Stasse, fondateur et président de l’association Wolf Eyes, à un dédommagement de 25 000 euros après la publication d’une vidéo et de messages critiquant les conditions de détentions, notamment des ours blancs