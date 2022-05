La cour d’assises de Liège a entendu mercredi les témoins de moralité au procès de Terri Hoyoux et Grégory Baudin, accusés d’avoir commis le meurtre d’Anita Lekeu.

Terri Hoyoux, un habitant de Braine-l’Alleud âgé de 26 ans, et Grégory Baudin, un Bruxellois âgé de 23 ans, sont accusés d’avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Les faits s’étaient déroulés le 25 octobre 2019 à Wanze au préjudice d’Anita Lekeu, une dame âgée de 69 ans.

L’enquête de personnalité réalisée sur Anita Lekeu a démontré qu’elle était une dame qui voulait éviter les conflits avec les gens qu’elle aimait. Elle apaisait toujours les tensions. Gentille et dévouée à sa famille, c’était aussi une femme battante et courageuse. Elle était appréciée de son voisinage.

Les témoins de moralité ont exposé que Terri Hoyoux avait interrompu sa scolarité vers l’âge de 15 ans pour travailler dans la restauration. Il était cuisinier et ses employeurs étaient contents de lui. Durant sa jeunesse, il aimait le football, le badminton, les échecs, la marche et la course à pied. De mauvaises fréquentations l’ont conduit à fumer du cannabis.

Terri Hoyoux se décrit comme un garçon calme, posé, patient, réfléchi, altruiste, respectueux, aimable et poli. Il se dit aussi stable, fidèle, gentil et les pieds sur terre. Mais il est aussi connu comme voleur dans tous les endroits qu’il a fréquentés.

À l’époque des faits, il vivait dans la rue. Les différents témoins l’ont décrit menteur, non violent, influençable, irréfléchi, calme, respectueux, manipulateur, doux, renfermé, rêveur, impulsif et colérique. Il pouvait aussi manquer d’empathie.

Violence paternelle

L’enquête de moralité réalisée au sujet de Grégory Baudin a montré qu’il a été victime de violences paternelles. À l’âge de 12 ans, il a rejoint sa mère et a perdu son père de vue. Lors de sa scolarité, il était toujours à la recherche de nourriture. Il était une boule d’énergie, incapable de rester en place.

Grégory Baudin a suivi des cours de mécanique. Il était un élève difficile, irrespectueux, dissipé, immature, agressif, provocateur et perturbateur. Il a ensuite été déscolarisé et a connu des placements en IPPJ. Violent avec sa famille, il s’est aussi retrouvé à la rue. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des coups et des vols.

En raison de l’indisponibilité d’un expert en analyses ADN, le procès est suspendu jusqu’à lundi.