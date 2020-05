Il faut s’y attendre, après un confinement complet de près de deux mois, les commerces ne sont pas au sommet de leur forme. Et comme on pouvait le constater ce lundi 11 mai, le "petit" commerce n’est pas celui qui attire les foules en cette période de déconfinement. Comme l’indiquait dès lors l’échevine du Commerce Élisabeth Fraipont, "il faut s’attendre à des faillites à Liège, c’est inévitable". En effet et le chiffre évoqué par de nombreux spécialistes approche les 30 %. Difficile à confirmer à ce stade bien sûr… "Ce que nous pouvons toutefois déjà dire est que sur les 4 645 commerces à Liège, 3 445 ont déjà fait une demande pour obtenir l’indemnité des 5 000 euros. Ce qui prouve que malgré les communications émises à ce sujet, certains ne sont pas encore au courant de cette aide", déplore l’échevine… Qui précise au passage qu’un vaste de travail de communication est réalisé auprès des commerçants liégeois… "Nous les contactons tous les uns après les autres depuis le début de la crise". Pour écouter, pour informer.