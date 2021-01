Manifestement dans l’immeuble dans lequel il réside, Luc, un sexagénaire liégeois n’a pas que des amis. L’homme, semble-t-il, mène la vie dure à ses voisins, à tel point que plusieurs d’entre eux ont même vraiment peur de lui.

Parmi ces voisins, deux dames qui vivent ensemble et qui sont respectivement âgées de 73 et 83 ans en ont eu assez et ont décidé d’aller porter plainte à la police de Liège.

À leur retour chez elles, les deux plaignantes ont été accueillies par Luc, passablement énervé. Dans des circonstances encore indéterminées, l’homme a très vite levé la main sur les deux dames. Il a frappé l’octogénaire d’un violent coup de poing au visage et a asséné deux baffes à la septuagénaire.

Déjà connu

La première des deux victimes est lourdement tombée au sol à tel point qu’elle a perdu connaissance. L’alerte a immédiatement été donnée par des voisins médusés et par mesure de sécurité, l’octogénaire a été transportée à l’hôpital pour y subir plusieurs examens.

Avertie, la police de Liège est arrivée sur place et a immédiatement interpellé le violent. En fin de soirée, Luc était privé de liberté pour être déféré, mardi matin, au parquet de Liège. Là, le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt et ce pour coups et blessures et harcèlement.

Il faut écrire que le palmarès de l’intéressé ne plaidait pas en sa faveur. Francis est en effet connu de la justice pour plusieurs faits, dont certaines infractions avaient trait à de la violence.