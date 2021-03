Lundi après-midi, Laurent (prénom d’emprunt), un Liégeois âgé de 40 ans a recouvré la liberté. La veille le quadragénaire, qui a quelques soucis de consommation de drogue, s’était rendu chez ses parents pour y réclamer de l’argent. Comme ces derniers ont refusé, le ton est monté et l’homme n’a pas hésité à frapper ses deux parents.

L’alerte a heureusement été donnée et le violent a été interpellé. Déféré au parquet de Liège, il a été remis en liberté lundi après-midi, non sans avoir été mis en garde et s’être vu décerner une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Pour soigner ses dents…

Mais, Laurent a de la suite dans les idées. À peine libre, il est retourné chez ses parents et y a de nouveau réclamé de l’argent… pour soigner ses dents. Le refus fut le même et la conséquence… identique. L’homme a de nouveau levé la main sur son papa qui portait les traces de coups de la veille et sur sa maman. La dame, tout juste pensionnée, a refusé de voir un médecin.

La police locale de Liège s’est une nouvelle fois rendue à l’adresse et a, de nouveau, interpellé le fils violent. Laurent a été privé de liberté et a encore pris la direction du parquet de Liège. Mardi matin, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.