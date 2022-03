Une violente dispute s'est produite ce vendredi après-midi à 16h03 entre deux voisins et beaux-frères, en Basse-Meuse.



Un jeune homme de 27 ans a eu un différend avec son voisin, en présence de deux dames enceintes.

Le voisin a bousculé la compagne du jeune homme et sa sœur elle-même enceinte, avec une allusion graveleuse. Ce dernier est alors intervenu et l'a menacé en le bousculant à son tour, avant de s'emparer d'un cric de voiture et de le frapper à la tête.

Les deux hommes ont été interpellés et seront déférés ce samedi matin au parquet de Liège.



La victime, qui souffre d'une grosse entaille à la tête, souffre d'une incapacité de dix jours.



Les deux hommes sont connus de la justice.