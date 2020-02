Samedi, Gabriel, un Liégeois né en 1986, s’en est pris physiquement à un individu, car il suspectait ce dernier d’être à l’origine de sa rupture. Depuis deux mois, le suspect est séparé de sa compagne. L’homme est certain que la victime est la cause de cette rupture et envoie régulièrement des SMS à cette personne pour le lui reprocher. Samedi, l’homme tombe par hasard sur cette personne alors qu’il se trouve à Liège et lui assène plusieurs coups. Gabriel a été privé de liberté pour coups et blessures sur la voie publique et déféré lundi matin au parquet de Liège. L.S.