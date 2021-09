Il est un fait qu'un bourgmestre est régulièrement confronté à l'un ou l'autre citoyen mécontent... Le bourgmestre de Sprimont ne dira pas le contraire. Mais ce citoyen auquel il a eu affaire semble avoir dépassé les bornes...

C'est ainsi qu'un habitant de Sprimont a été interpellé et privé de liberté. On lui reproche, en effet, des faits de harcèlement à l'égard du bourgmestre de Sprimont et ce, depuis plusieurs jours. Un refus de permis de bâtir serait à l'origine de son mécontentement.

Selon le parquet de Liège, ce sexagénaire était déjà connu des services de police. Ce mercredi, il sera déféré au parquet de Liège.