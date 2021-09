Il harcèle son ex depuis des années... Liège M.B. © GUILLAUME JC

Un homme originaire d'Engis a été privé de liberté, ce week-end, après avoir harcelé son ex... une fois de plus. Voici plusieurs années en effet que le couple est séparé mais, visiblement, monsieur ne l'accepte pas. Déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence et de harcèlement à l'encontre de son ex compagne, l'homme avait été libéré sous conditions, l'une d'elles étant de ne pas s'approcher d'elle. Ce week-end pourtant, il a réitéré. Vu la récurrence des faits et le non-respect du sursis, il a été privé de liberté et déféré au parquet avec demande de mandat d'arrêt.