Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné, lundi, un Spadois de 36 ans, à 5 ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine. L’homme a été reconnu coupable de tortures sur un de ses amis SDF, qu’il hébergeait. Sur fond d’alcool, une dispute a éclaté entre les deux protagonistes. Furieux que son hôte, sans ressource financière, lui ait menti au sujet d’une prochaine rentrée d’argent, le prévenu s’est emporté, lui a porté des coups, comme il avait l’habitude de le faire, puis a tenté de l’immoler par le feu.

Les faits s’étaient produits le 19 décembre 2019 mais ce n’est que trois jours plus tard qu’une ambulance avait été appelée, par un autre ami, au domicile du prévenu. Sur place, les services de secours avaient découvert une scène interpellante. Un homme grièvement brûlé et présentant des traces de coups et blessures gisait sur le canapé depuis trois jours. Des traces d’essence avaient également été retrouvées sur les lieux.

L’avocat de la défense réclamait l’acquittement de son client vu l’absence de souvenirs fiables ou de déclarations prises sur le fait. Le parquet réclamait 6 ans de prison pour tentative de meurtre et tortures. Si la prévention de tentative de meurtre n’a pas été retenue, le tribunal a estimé que les faits de tortures étaient établis. Il a condamné le Spadois à 5 ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine.