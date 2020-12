Sylvain, 28 ans, a écopé d’une peine de travail de 150 heures ou, à défaut, d’une peine de deux ans de prison, pour avoir tabassé un homme qui lui a demandé de faire cesser les agissements de ses enfants.

Le 7 avril 2018, une dame a découvert que des enfants qui se trouvaient dans le jardin des voisins jetaient des objets chez elle. L’habitante des lieux s’est alors rendue chez sa voisine et a été confrontée à Sylvain. Ce dernier aurait eu des mots durs envers la dame.

David, 40 ans, le mari de cette dernière, se trouvait au travail pendant cet épisode. La discussion était si houleuse que la riveraine a décidé de prévenir son mari. David a quitté son travail et s’est rendu chez la voisine pour avoir une explication. Il est entré en contact avec Sylvain et les choses se sont mal passées. David lui a demandé des explications concernant les mots que l’intéressé avait échangés plus tôt avec son épouse.

Pas de légitime défense

Sylvain a placé sa tête sur celle de David et lui a demandé ce qu’il voulait. "Ce n’est pas parce que tu fais de la gonflette que tu me fais peur", a répondu David… Il n’en a pas fallu plus…

Sylvain lui a alors porté toute une série de coups au visage. Deux dames qui se trouvaient sur place s’en sont mêlées et les coups ont cessé lorsque David s’est retrouvé au sol sur le trottoir. Une scène qui s’est déroulée devant les enfants.

David s’est rendu au commissariat de police avec son épouse. Il avait le visage tuméfié et présentait des gonflements et des rougeurs à plusieurs endroits du visage. Il avait l’œil gauche complètement fermé à cause de gonflements. Il présentait une plaie à sang coulant à la lèvre, deux importantes coupures à la pommette gauche et des rougeurs dans le cou.

Sylvain a expliqué qu’il avait senti que David venait pour le frapper. Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas agi en état de légitime défense.