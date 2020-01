Il dit vouloir aider les victimes mais leur vole leurs cartes et leurs codes bancaires…

Karim, un multirécidiviste, en séjour illégal depuis plus de 25 ans, a écopé d’une peine d’un total de 23 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège. Il y répondait d’avoir commis une dizaine de vols particulièrement crapuleux puisqu’il a, à chaque fois visé des personnes âgées, mais aussi un homme malvoyant !

Le pire, c’est qu’il a fait croire à ces personnes qu’il voulait les aider pour pouvoir abuser de leur confiance et les délester de leurs biens. Il a commis ce type de vols entre le 1er juillet 2018 et le 3 septembre 2019 dans toute la région liégeoise.

Le 3 septembre, il a été intercepté alors qu’il venait de voler la carte d’une personne. Son modus operandi est presque toujours similaire. Il se rend dans les salles des banques dans lesquelles se trouvent les distributeurs d’argent. Une fois sur place, il prétend vouloir aider des personnes choisies de manière intéressée.

En réalité, il en profite pour leur subtiliser leurs cartes de banques ainsi que leurs codes qu’il avait précédemment repérés. Parfois, il n’a pas hésité à donner une carte précédemment volée à une autre personne pour endormir les soupçons des victimes et pouvoir prendre la fuite avec leurs cartes et leurs codes. Le préjudice total est de plus de 21 550 euros.

Un seul homme victime des agissements de Karim s’est déplacé avec son épouse devant le tribunal. Il s’est constitué partie civile à l’encontre du voleur sans peu de scrupules. L’homme a dû refaire tous ses documents d’identité et sa carte de banque avant de récupérer uniquement les documents d’identité.

Lors de la première audience, Karim n’a cessé de changer de version allant jusqu’à nier des vols alors qu’il avait été filmé par les caméras de vidéosurveillance.