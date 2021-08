Les policiers ont découvert pas moins de sept cent plantes et plus de trois cent grammes de marijuana

Steeve, 48 ans et Ardit, encourent des peines de dix-huit et vingt mois de prison pour le premier avoir permis contre rétribution à une plantation de cannabis de s’implanter chez lui et le second pour l’avoir entretenue et se trouver en séjour illégal sur le territoire. Selon Steeve, c’est un homme rencontré dans un café de Grivegnée qui lui aurait proposé de louer son garage situé en dessous de sa maison pour la somme de cent cinquante euros par mois, mais aussi de la cocaïne ! Avec cette rétribution, l’homme devait laisser cultiver des plants de cannabis en dessous de chez lui et laisser ponter son installation d’électricité.

Le 29 avril 2021, une information est parvenue à la police concernant cette plantation de cannabis implantée à Queue-du-Bois. Les policiers ont réalisé une petite enquête qui a rapidement permis de confirmer les soupçons qui pesaient sur Steeve.

En effet, il est apparu qu’il y avait une surconsommation d’électricité à l’endroit. Une consommation si anormalement élevée, qu’elle aurait pu entrainer un incendie des lieux. Les policiers sont arrivés sur place et ont directement interpellé Steeve, le propriétaire des lieux et Ardit, qui vivait dans le garage pour entretenir pas Mons de sept-cent plants de cannabis ! Le garage était divisé en deux pièces et contenait également plus de trois-cent grammes de marijuana. Il est apparu que la plantation avait déjà donné ses fruits.

Ardit cultivait et déposait des sacs à des hommes chargés de venir les chercher pour ensuite écouler la marchandise. “Jamais je n’aurais imaginé que l’on puisse faire un truc pareil dans mon garage”, a indiqué Steeve devant la juge. “Je ne pensais jamais que l’on aurait mis sept-cent plants, même si je savais bien qu’il ne plantait pas des tomates. Je reconnais que je me doutais bien que ce n’était pas pour garer une voiture qu’ils louaient le garage.”

Quant à Ardit, il a déclaré être venu d’Albanie pour travailler. “ J’ai été obligé de travailler là dedans parce que la situation en Albanie est très difficile”, a expliqué l’homme. “Je suis venu en Belgique pour travailler honnêtement.”

La Défense a plaidé l’acquittement pour l’organisation criminelle en estimant que leurs clients n’avaient pas voulu en faire partie. Ils ont également plaidé l’acquittement pour le vol d’électricité en estimant qu’ils n’avaient pas eux-mêmes réalisés les branchements. Les avocats de la défense ont également plaidé une peine de probation autonome ou le sursis.