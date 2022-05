Ce dimanche vers 19 h, Simon s'est en effet présenté au domicile de son ex-compagne, à Liège... avec du muguet. La soirée ne s'est toutefois pas déroulée comme prévu. En effet, très rapidement, Simon se serait montré très violent. Arrivé par le jardin, il est entré de force chez son amie, lui aurait attrapé les mains et l'aurait jetée dans le panier du chien. Après plusieurs tentatives, la jeune femme aurait enfin réussi à prendre la fuite. Elle s'est alors réfugiée chez sa voisine qui a appelé les secours.

Privé de liberté et déféré au parquet, Simon a avoué les faits.

Ce dimanche soir, la police de Liège a privé de liberté Simon, un jeune homme originaire de Charleroi, âgé de 27 ans. On lui reproche des faits de harcèlement, de violation de domicile, menaces et coups et blessures, rien que cela.