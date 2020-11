La chambre du conseil de Liège a renvoyé Fabrice, 52 ans, qui devra répondre devant le tribunal correctionnel d’une tentative de meurtre commise avec des ciseaux ! L’homme comparaîtra détenu devant le juge. Le 1er août 2020, Fabrice et le nouveau compagnon de son ex, un homme âgé de 38 ans, étaient particulièrement éméchés. En effet, Fabrice avait pas moins de 1,35 gramme d’alcool dans le sang et la victime présentait un taux de 2,15 grammes. Les protagonistes se trouvaient à Seraing lorsque la scène s’est produite.

Torse nu

Une dispute a éclaté pour une sombre histoire de vol de portefeuille. Le ton est monté entre les deux hommes. Un des protagonistes se serait déshabillé pour prouver qu’il n’aurait pas commis ledit vol. Fabrice s’est saisi d’une paire de ciseaux !

Il a porté entre 5 et 6 coups au torse et à l’abdomen du trentenaire. Le blessé a été pris en charge par les secours. Il présentait notamment des plaies perforantes à hauteur des tétons. Les jours de la victime ont été déclarés en danger par les médecins. Les faits ont été qualifiés de tentative de meurtre.

Fabrice a déjà de nombreux antécédents judiciaires. En effet, depuis 1987, il cumule les condamnations notamment pour vol avec violence, harcèlement, fraude informatique, roulage, mais aussi des menaces ou encore des coups et blessures volontaires. Il a déjà bénéficié de plusieurs mesures de clémence.

"Je ne me suis pas opposé au renvoi détenu de mon client devant le tribunal correctionnel", indique Me Van der Bessen, le défenseur de Fabrice. "Nous contesterons l’intention homicide devant le juge du fond."