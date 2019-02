Il s’agissait d’une arme non létale. L’homme qui voulait tout faire sauter a fini par se rendre à la vue d’un Taser…

Manifestement l’homme qui s’est présenté mercredi soir aux urgences de l’hôpital Saint-Joseph à Liège a du mal à se soumettre à l’autorité.

Il faut dire qu’il ne semblait pas dans son assiette, et ce au point de demander de la morphine au personnel soignant. C’est d’ailleurs cette demande pressante et agressive qui a provoqué l’intervention de la police. En fait, comme deux infirmiers lui refusaient la morphine demandée, le gaillard, un Verviétois de 48 ans, a sorti une lame de rasoir et a menacé le personnel. Un gardien de sécurité est intervenu et a mis l’excité dehors. Mais le Verviétois a juré de revenir, ajoutant qu’il était armé.

Et l’homme a tenu parole. Il est de nouveau entré dans l’hôpital, non plus par les urgences mais par l’entrée principale. Là, il a de nouveau fait un esclandre, gardant perpétuellement une main dans sa poche et expliquant qu’il n’avait qu’à pousser un bouton pour tout faire sauter…

Appelée, la police s’est rapidement rendue sur place. L’homme s’était alors assis dans une salle d’attente, la main droite toujours dans sa poche.

Armés et portant des boucliers de protection, plusieurs policiers sont arrivés et ont demandé au Verviétois de montrer ses mains, ce que l’individu a refusé de faire.

Usage a alors été fait d’un spray lacrymogène, en vain ! L’un des policiers a alors fait les injonctions habituelles et a fini par ouvrir le feu avec un FN 303, une arme non létale. Touché, l’homme a de nouveau refusé de montrer ses mains…

Du coup, les policiers ont tiré trois nouvelles fois sur le gaillard, le touchant à autant de reprises. Mais là non plus, le quadragénaire n’a pas voulu obtempérer.

Finalement, un policier a sorti un Taser, ce qui a fait réfléchir le forcené, qui a fini par sortir la main de sa poche et se coucher sur le sol.

Il s’est avéré qu’il n’avait aucune arme et aucune bombe.

L’homme a été privé de liberté pour port d’arme prohibée (la lame de rasoir), menace et menace d’attentat…