Omid, 20 ans, a écopé d’un an de prison pour avoir commis une rébellion armée envers des policiers qui l’ont intercepté après avoir été contrôlé dans le train alors qu’il n’avait pas payé son trajet.

Le 19 février 2020, Omid se trouvait dans un train lorsqu’il a été abordé par un contrôleur. L’homme n’avait pas de titre de transport. Il a refusé de donner son identité et se montrait agressif. Les policiers ont été appelés. L’homme a été mis hors du train en gare d’Aywaille. Lorsque Omid s’est retrouvé sur le quai, il a refusé de se soumettre à la fouille de sécurité des policiers. Il s’est retourné. Les policiers ont dû le repousser pour s’assurer une distance de sécurité. Les inspecteurs ont tenté de le maîtriser, non sans mal.

Le suspect s’est en effet débattu et a porté un violent coup de poing à l’oreille d’un des inspecteurs. Le collègue de ce dernier a tenté de l’amener au sol, mais Omid est devenu de plus en plus agressif. Il avait un coupe-papier dans sa main gauche. Les policiers ont tenté de lui mettre les menottes. Finalement, face à l’attitude agressive de l’interpellé, un des policiers a fait usage d’un spray lacrymogène, mais c’est l’autre policier qui a été atteint par la substance. L’inspecteur a alors lâché prise et le suspect a pris la fuite. Un des policiers a eu le pouce fracturé à la suite de l’intervention.

Omid, qui avait quitté les lieux, a été mis en présence d’un habitant des environs qui lui a demandé de quitter l’arrière de son habitation. Omid est allé un peu plus loin, mais toujours sur la propriété de l’homme. Celui-ci lui a une nouvelle fois demandé de quitter les lieux et Omid a brandi une pièce métallique avec laquelle il a menacé l’Aqualien. Omid a commis un geste d’agression avec l’objet métallique en direction de l’habitant des lieux, mais sans parvenir à le toucher. Le suspect a été intercepté peu après.