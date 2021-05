Arman, 55 ans, a bénéficié de la simple déclaration de culpabilité après avoir amené à la faillite ses sociétés de vente de meubles. L’enquête a porté principalement sur les activités de sociétés gérées par le prévenu, APS, Vente immédiat, CGAM et Immo-Samelo. L’enquête s’est également intéressée à une société, Imagine Decor, active dans la vente de meubles. Elle a cédé son fonds de commerce à Immo-Samelo le 29 octobre 2007. Les sociétés APS, Vente immédiate et CGAM ont racheté une partie des fonds de commerce d’Immo-Samelo en 2008. Mais selon l’enquête, il est apparu que le fonds de commerce annoncé comme ayant été vendu à un certain prix ne correspondait pas à la réalité.

Le prévenu a reconnu le 17 octobre 2014 que les conventions n’avaient aucune réalité au niveau de la valeur et de la présence du fonds de commerce et du stock. Il a admis l’altération de la vérité, mais a soutenu qu’il n’avait pas agi avec une intention frauduleuse. "Les conventions de cession litigieuses ont été rédigées par le comptable car il fallait pouvoir présenter au banquier d’Immo-Samelo une situation comptable suffisamment favorable pour permettre le désengagement du prévenu des garanties personnes fournies à la société", relève le tribunal. "Il a dès lors agi avec une intention frauduleuse, puisque les fausses conventions permettaient de donner une image comptable positive d’Immo-Samelo, lui permettant de tenter d’obtenir la libération de sa garantie personnelle."

La comptabilité des sociétés était désastreuse, rien ne correspondait à rien et les comptes annuels n’ont jamais été publiés. Le tribunal a tenu compte du dépassement du délai raisonnable.