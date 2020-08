Liège Diplômé des HEC, Maher Rekik a lancé une plate-forme de soutien scolaire qui s’étend.

C’est une belle histoire que celle écrite depuis deux ans par Maher Rekik, un jeune homme âgé de 22 ans et tout juste diplômé des HEC Liège. C’est donc en 2018 que ce dernier, incubé au sein du VentureLab, a lancé une start-up dénommée PM Network. Laquelle a pour but avoué d’organiser des cours de soutien pour étudiants.

"L’idée est de permettre à ceux qui sont motivés de combler leurs lacunes et d’atteindre la réussite", explique l’initiateur de cette plate-forme de soutien scolaire. Sa particularité étant que les profs sont des étudiants tuteurs issus de la même faculté. Lesquels, poursuit Maher Rekik, sont sélectionnés, recrutés et formés via la plate-forme. Crise du Covid-19 oblige, cette dernière a pu selon son créateur s’adapter rapidement afin de pouvoir dispenser les cours en ligne aux étudiants inscrits.

Alors qu’à l’origine, seuls 200 à 300 d’entre eux, issus de la faculté d’économie et de gestion de l’ULièg