Le suspect qui a suivi une jeune fille faisait croire qu’il urinait pour montrer s’exhiber

Ivan, 30 ans, a écopé d’un an de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir exhibé à plusieurs reprises ses parties intimes devant des adolescentes. Il faisait croire qu’il urinait en rue…

Le 13 juillet 2017, Sabine ( prénom d’emprunt) une jeune fille a déposé plainte pour outrage public aux bonnes moeurs. Elle a expliqué qu’en juin, elle avait croisé la route d’un homme qui semblait uriner sur le bord de la route. Sabine est passée derrière et a poursuivi sa route. Deux heures plus tard, lorsqu’elle est repassée au même endroit, elle a constaté que l’homme était encore sur place… Cette fois, l’intéressé lui a fait voir ses parties intimes ! Sabine est partie sans demander son reste. Mais l’homme a repris son véhicule, une Mercedes noire décapotable, et a dépassé la victime. Elle l’a alors revu une troisième fois alors qu’il se trouvait derrière une haie.

Le pervers lui a alors encore plus montré ses parties intimes tout en se les touchant ! Effrayée, la jeune fille a pris la fuite. Arrivée près de son domicile, elle a constaté qu’il l’avait suivie. Elle est allée chez une voisine et cette dame lui a déclaré qu’elle avait déjà vu cette voiture rôder la veille !

Le 13 juillet 2017, alors qu’elle attendait à l’arrêt de bus, elle a vu arriver la Mercedes décapotable noire au volant de laquelle se trouvait Ivan. Le conducteur a fait crisser les pneus avant de redémarrer. Les policiers se sont rendus chez un suspect dans un autre dossier et ont montré la voiture à Sabine. Elle a confirmé qu’il s’agissait bien de ce modèle. La victime a également reconnu le suspect. Celui-ci a adopté exactement le même comportement avec deux autres jeunes filles dont une a été à plusieurs reprises victime de ses comportements.