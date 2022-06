Les élus locaux des communes sinistrées connaissent les enjeux…

Au cœur du village du Beau Ravel, les élus locaux de Trooz, Chaudfontaine, Verviers ou Esneux étaient présents ce samedi... Plus que jamais, ils mesurent les enjeux d’une telle opération et espèrent ne pas "tomber dans l’oubli".

"Cette opération est une opportunité car sur le terrain, tout n’est pas réglé", nous confiait ce samedi Fabien Beltran, bourgmestre de Trooz. "Je constate en effet que beaucoup de gens n’ont pas encore obtenu l’argent nécessaire à la réhabilitation de leur maison, beaucoup n’ont même pas entamé les travaux. À la commune, nous allons avoir un budget de 60 millions d’euros de reconstruction… or le budget "travaux" à Trooz habituellement, c’est 500 000 euros. Cela aussi, c’est une difficulté à laquelle nous allons devoir faire face, le manque de moyens humains".

Pour Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine, le plus urgent est "de recréer de l’activité". "Si on veut éviter que la vallée se transforme en vallée fantôme, il faut en effet faire revenir un maximum de services, publics et privés", nous expliquait l’ancien ministre fédéral. "Avec cette opération, on peut donc aussi montrer que la vie reprend. Tout ce qui permet de générer de l’activité est positif".

Pas de double peine

Pour l’échevin verviétois Maxime Degey