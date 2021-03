Denis, 35 ans, a écopé de douze mois de prison avec sursis probatoire après avoir entretenu des conversations téléphoniques et SMS particulièrement interpellants avec un garçon alors âgé de 12 ans. Il a été reconnu coupable d’incitation à la débauche.

Entre 2015 et 2016, l’adulte a eu de très nombreux échanges sexuels avec un jeune garçon qu’il a rencontré après avoir réparé l’ordinateur de sa grand-mère. "On a parlé de jeux Internet. Il m’a donné son numéro de téléphone. On s’est échangé des sms, je n’ai pas pensé à mal en échangeant ces messages." En réalité, c’est le papa du petit garçon qui a découvert les discussions compromettantes. L’enfant était en plein décrochage scolaire. Le père lui a alors confisqué son GSM. Il a alors été stupéfait de la découverte qu’il a faite. Ainsi Denis avait passé 95 appels en trois mois et envoyé 511 SMS au petit garçon. Les termes étaient particulièrement éloquents. Denis écrivait notamment à l’enfant qu’il avait envie de lui. "À la base, c’était juste pour rigoler. Ceux qui étaient sur Internet, ils rigolaient tous comme cela."

Selon l’expert Denis présente une paraphilie de type pédophilie avec attirance pour les jeunes garçons. "J’ai toujours été pour les femmes", a répondu le prévenu lors de la première audience. "Je suis marié depuis 16 ans. Je m’en veux, mais je ne peux pas retourner en arrière. Je ne pensais pas qu’il avait 12 ans. Je pensais qu’il avait plus de 16 ans. Je ne dis pas que c’est plus approprié parce qu’il aurait eu 16 ans. Je n’aurais jamais dû faire cela. Je n’ai pas d’attirance, je n’ai toujours été qu’avec des femmes."

Depuis la découverte des faits, la victime ne parle à son père car elle le tient pour responsable de l’arrêt de ses contacts avec l’adulte.