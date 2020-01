Le conducteur a tenté de prendre la fuite à pied après avoir commis l’accident

Dans la nuit de vendredi à samedi, un habitant de Bütgenbach âgé de 32 ans, a commis un délit de fuite à pied après avoir percuté une voiture qu’il avait envoyé dans deux façades.

Il était aux environs de 5 heures du matin lorsque la police de la zone Stavelot-Malmedy a été avertie qu’un accident de la route venait de se produire dans le rue de la poterie.

Quelques minutes plus tôt, le conducteur d’une Peugeot Partners a percuté une Opel Astra qui était stationnée.

Ce second véhicule a été projeté contre deux façades de maisons et a terminé sa course devant la façade d’une boulangerie.

A la suite de ces faits, le conducteur a tenté de prendre la fuite à pied. Il n’était pas compliqué de l’identifier puisque l’immatriculation du véhicule avec lequel il a commis l’accident est à son nom. L'homme a été légèrement blessé lors de l’accident. Il va être entendu par les services de police.