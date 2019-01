La neige a provoqué pas mal d'embarras de circulation ce mercredi.

A Eupen, un chasse-neige a glissé et a embouti plusieurs véhicules se trouvant à l'arrêt en raison d'un accident. Une vidéo montrant un accident impliquant plusieurs véhicules, dont un chasse-neige de la ville d'Eupen, circule sur les réseaux sociaux.

Selon le Grenz-Echo, le chasse-neige a glissé alors qu'il intervenait, Binsterweg, à Eupen, pour dégager la route. Le véhicule a glissé et a percuté d'autres véhicules, à l'arrêt à cause d'un accident provoqué un peu plus tôt, lui aussi par les conditions climatiques.

La zone de police Vesdre-Gueule s'est rendue sur place.

Aucun blessé n'est à déplorer.