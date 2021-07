Ce vendredi à 14h25, la police de Liège a privé un homme de liberté. Une bagarre, dont on ne connait pas l'origine et mêlant plusieurs individus, a éclaté un peu avant dans la rue Saint-Rémy (entre la place Saint-Paul et l’avenue Maurice Destenay), à Liège. Victime de coups, un homme s'est retrouvé au sol mais un des agresseurs a pris l'ascendant et a continué à lui donner des coups de pied et de poing. Suite à ces faits, il a été privé de liberté par la police, venue sur les lieux. Le dossier a fait l'objet d'une mise à l'instruction.



Les jours de la victime ne sont pas en danger mais elle est en incapacité de travail pour un certain temps, avec, notamment, le nez et l'arcade cassés.