Dimanche, peu avant 22 heures, un individu a provoqué un accident sur la chaussée de Dinant, à Huy. L’homme a dans un premier temps commis un délit de fuite, avant de revenir quelques minutes plus tard sur les lieux de l’accident. Dans le véhicule qu’il a percuté se trouvait un conducteur et une passagère, cette dernière légèrement blessée, a dû être transportée à l’hôpital, mais ses jours n’étaient pas en danger. Le conducteur du véhicule s’est vu retirer son permis de conduire par les forces de l’ordre et son véhicule a également été saisi. L.S.