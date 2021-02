Les mesures sanitaires sont pour certains plus difficiles à suivre que pour d’autres. D'autres pour des questions philosophiques estiment que porter le masque est une atteinte à la liberté et refusent donc de le mettre sur le nez et la bouche quand ils entrent dans un commerce. Ce genre de situation se produit régulièrement et tourne parfois plutôt mal.

C’est ce qui est arrivé, mardi matin, dans un magasin de la place du Congrès, à Liège.

C’est là que vers 10 h 30, un commerçant a demandé à un de ses clients qui se trouvait dans son magasin de mettre son masque.

Mais le client qui, pour l’occasion était accompagné de son amie (alors que c’est interdit), l’a mal pris. Le ton est monté et, au final, le client a asséné un violent coup de poing au commerçant et ce, avant de prendre la fuite avec sa compagne.

Malheureusement pour lui, en prenant ses jambes à son cou, le violent a perdu son GSM. Il a donc rebroussé chemin et est revenu dans le magasin. Et, s’il n’avait toujours pas son masque sur la bouche, il avait par contre un couteau dans la main…

Il a alors récupéré son bien avant de repartir au plus vite. Pas assez rapidement toutefois puisque l’homme a été interpellé par une patrouille de policiers liégeois.

Le violent a été ramené au poste pour audition. Là, le magistrat de garde au palais de justice a décidé de le priver de liberté. Selon toute vraisemblance, le Liégeois devrait être déféré au parquet de Liège dans la journée de mercredi.