Liège : il revendait de la drogue près de Sainte-Véronique Liège M.B.

Ce jeudi, un jeune homme originaire de Verviers a été interpellé dans le centre de Liège, aux abords de l'école Sainte-Véronique, pour des faits de deal de stupéfiants. La police a en effet contrôlé le gaillard né en 2001 et a ensuite procédé à une fouille. Il avait en sa possession 15 grammes de cannabis mais aussi une balance de précision et 200 euros en liquide. Le jeune homme est passé aux aveux. Il a expliqué qu'il dealait depuis un mois environ pour se procurer un peu d'argent. Il a été déféré au parquet de Liège et fera l'objet d'une citation accélérée...