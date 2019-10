Dhimitraq a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège aux côtés d’Aurore, sa compagne, pour des faits commis dans le cadre d’un simple problème d’adolescents qui a failli virer au drame.

En effet, Dhimitraq doit répondre de deux tentatives d’assassinat et il encourt 6 ans de prison ferme. Aurore doit répondre d’avoir porté des coups à un homme. Le parquet ne s’est pas opposé à ce qu’elle puisse bénéficier d’une suspension du prononcé.

Tout a commencé en 2018 à Remouchamps. Deux adolescents se disputaient la même jeune fille. Les deux familles ont décidé de s’en mêler. Le 4 novembre 2018, Dhimitraq a menacé le groupe de jeunes avec un couteau au parc d’Aywaille. "C’était la période des noix, j’avais un couteau sur moi", a indiqué le suspect.

Le 18 novembre, Aurore s’est rendue chez la maman de l’adolescent opposé à son fils et a porté des coups de clé à un homme. Un peu plus tard, cet homme et le beau-père du jeune se sont rendus chez Dhimitraq. Les deux hommes avaient bu et consommé des stupéfiants. Ils n’ont pas trouvé Dhimitraq. Mais ce dernier, averti des faits, a décidé de se rendre au domicile de la mère du jeune homme. Il a porté deux coups de couteau au beau-père de l’adolescent. Ce dernier a été touché près du cœur. "J’ai porté un coup de couteau dans un geste de défense du côté droit, vers le ventre".

Les constatations médicales démentent cette version.

L’autre homme, qui avait reçu des coups de clé au visage, s’est interposé et il a reçu un coup de couteau au coude.

Dhimitraq a pris la fuite et sa cavale a duré deux mois. L’intéressé a déjà été condamné à des peines de 5 et 6 ans ferme. Son avocat a contesté l’intention homicide et la préméditation. Il a plaidé une peine de travail ou une de probation autonome.