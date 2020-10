Une voiture volée a été prise en chasse par la police fédérale de la route (WPR) dimanche soir et s'est encastrée dans la façade d'un café de Villers-le-Bouillet, indique lundi la zone de police Meuse-Hesbaye.

Le véhicule, identifié par les caméras de la WPR comme étant volé, avec à son bord trois personnes, a été poursuivi par les forces sur l'ordre alors qu'il circulait sur la E42 dimanche soir. Le conducteur de la voiture a pris la sortie de Villers-le-Bouillet pour tenter d'échapper aux policiers et a perdu le contrôle du véhicule à hauteur du café Aux Marronniers, rue de Waremme.

La voiture s'est encastrée dans la façade du café et les trois suspects ont pris la fuite. Deux d'entre eux ont pu être interceptés quelques instants plus tard par la police fédérale, épaulée par la zone de police Meuse-Hesbaye et un hélicoptère. Lundi en début d'après-midi, le dernier suspect en fuite n'était pas encore interpellé, mais les forces de l'ordre l'avaient identifié.