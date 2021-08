Guy, 54 ans, a écopé de 9 mois de prison avec sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour ce qui excède la durée de la détention préventive pour avoir commis un outrage aux mœurs alors qu’il se trouvait près de la gare des Guillemins où il vit.

Le 27 mars dernier, un témoin a prévenu la police qu’un homme s’était masturbé devant une maman et sa fillette. Il avait remarqué qu’une dame et sa petite fille se trouvaient à la gare des Guillemins lorsqu’elles ont croisé le chemin de Guy dans un ascenseur. Toujours selon le témoin, Guy a commencé à se masturber en public et aurait regardé la fillette en continuant son geste.

Les images de vidéosurveillance de la gare ont été saisies. Sur celles-ci, les enquêteurs ont découvert que Guy s’était bien retrouvé dans l’ascenseur avec la dame et sa fille.

"C’est là où je dors, mais ce n’est pas vrai, il n’y avait personne", a expliqué Guy. La juge a demandé au suspect s’il avait vu une petite fille. "Il n’y avait personne. Il n’y avait pas d’enfant." Guy a changé plusieurs fois de versions. Il a déclaré qu’il avait des pulsions et qu’il avait des difficultés à les gérer. Il a expliqué qu’il consomme de l’alcool et a des problèmes psychologiques. Il était complètement incohérent. Il a déclaré qu’il n’était pas là le jour des faits. Il a admis s’être déjà masturbé devant un homme qui se trouvait dans un escalier.

"Je ne me suis pas masturbé parce qu’il n’y avait rien", a-t-il expliqué. Il a dit qu’il se trouvait dans l’ascenseur pour ensuite prétendre qu’il n’y était pas alors qu’il y a été filmé avec la dame et l’enfant. Le tribunal a estimé que les faits sont établis et a retenu les déclarations du témoin et l’enregistrement vidéo.