Il a fait croire à la victime qu’il pouvait l’aider dans la guérison de son fils malade

Hubert et Isabelle, sa fille, ont écopé de 4 ans et 6 mois de prison avec sursis partiel pour lui et 2 ans de prison avec sursis pour elle, pour avoir abusé sexuellement d’une dame qui était la meilleure amie d’Isabelle. L’homme s’est fait passer pour un prêtre qui pouvait aider à la guérison du fils de la victime en lui imposant des relations sexuelles. Hubert a également été condamné pour avoir détenu des images pédo-pornographiques et des armes.

En 2015, une dame a déposé plainte au commissariat de police à l’encontre d’Hubert et sa fille. Elle a expliqué qu’en 2004, Isabelle lui avait fait part du fait qu’elle connaissait un prêtre qui pourrait l’aider à guérir son fils malade.

Elle a été mise en contact avec quelqu’un se prétendant prêtre, sans le rencontrer au départ. Ce dernier lui a déclaré qu’il pouvait l’aider en faisant de la magie blanche et de la magie noire. Elle se pensait envoutée.

Alors que le " travail" avait commencé depuis 5 ans, le prêtre lui a alors dit qu’elle devait entretenir des relations sexuelles avec lui pour continuer le processus de désenvoutement. Elle a eu les yeux bandés et a eu des relations sexuelles avec le "prêtre." Par la suite, on lui a dit que ce prêtre avait pris possession du corps d’Hubert. Elle a dû avoir des relations sexuelles avec Hubert. Isabelle, la fille d’Hubert a participé à certains actes sexuels et a filmé des scènes de sexe.

Le tribunal a estimé que la dame avait bien été victime de ruse.