Hayattulah, 19 ans, a écopé de 3 ans de prison ferme et d’une arrestation immédiate après avoir séquestré et violé une fugueuse âgée de 17 ans.

Le 22 octobre 2017, à 23 h 21, la police de Liège a été appelée par des habitants d’un immeuble situé rue Saint-Léonard à Liège. Ces derniers ont entendu des cris de femme dans un appartement de l’immeuble. Les policiers sont arrivés à 23h 30 ont frappé à la porte. Ils ont entendu la voix d’une femme qui semblait en difficulté. Hayattulah a ouvert la porte. Il avait les yeux injectés de sang, le regard fixe. Il s’est assis et lorsque les inspecteurs lui ont demandé des explications, il s’est roulé à terre !

L’homme a cogné la table basse et l’a renversée. Il semblait ivre. Une jeune fille mineure d’âge s’est jetée dans les bras des policiers à plusieurs reprises. Elle a vomi sur le tapis puis s’est assise au sol. Elle semblait ivre. Hayattulah a quant à lui reçu des sédatifs parce qu’il crachait sur les infirmiers alors qu’il était conduit à l’hôpital. Il est resté turbulent et s’est masturbé toutes les heures alors qu’il était dans le cabanon de la police.

La jeune fille a rencontré Hayattulah dans la rue alors qu’elle était encore en fugue du home où elle est placée. Il lui a "parlé gentiment et lui a proposé d’aller fumer un joint". Elle l’a suivi. Ils ont acheté une bouteille d’alcool et se sont rendus dans l’appartement. Là, il l’a enfermée et l’a violée. Le suspect a même nié l’avoir touchée alors que son ADN se trouvait dans le corps de la victime…