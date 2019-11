Il tambourine sur la porte d'entrée de son voisin et le frappe au visage quand il ouvre.

Lundi, en soirée, un habitant de Grâce-Hollogne frappe violemment la porte d'entrée de son voisin. La victime, interpellée par le bruit, ouvre la porte et découvre alors sur le seuil, son voisin ivre et agité. Il tente alors de calmer l'homme de 24 ans, mais rien n'y fait. Le suspect donne alors un coup de pied dans le nez de la victime et quitte les lieux.

Dans sa version, l'auteur du coup avoue les faits, mais explique que son voisin était sorti de son habitation pour lui crier dessus.

Une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.