L’homme empêchait la gamine de sortir voir des amies ou encore de faire ses devoirs

Stéphane (prénom d’emprunt) 41 ans, a écopé de 80 heures de travail ou à défaut de 18 mois de prison pour avoir tabassé sa fillette.

Le 26 mai 2018, la police locale de Flémalle a été appelée car un homme frappait sa fille âgée de 10 ans. Les policiers sont arrivés et ont été informés que le suspect était rentré dans un immeuble. Un second témoin a entendu des cris et confirmé que le papa continuait à frapper l’enfant.

Les policiers ont constaté que le suspect allait quitter l’appartement en fermant la porte à clé. Ils ont découvert la fillette prostrée, bras pliés devant le visage pour se protéger. Elle était en pleurs, avait des cheveux arrachés et présentait des gonflements au bras.

Tâches ménagères

Elle portait également des traces de coups à la tempe. Les policiers ont découvert une tresse sur le sol. Cette tresse était la même que celles portées par la fillette.

Le suspect était si excité qu’il a été emmené au commissariat. La fillette a expliqué avoir été frappée avec une ceinture et un chargeur de GSM que les policiers ont retrouvé en évidence. Elle a déclaré avoir reçu des coups de coude dans le ventre, des coups de poing sur le corps et sur la tête ce qui a provoqué l’arrachement de sa tresse. Elle a saigné du nez. Elle a expliqué avoir mal partout.

Elle a alors précisé qu’elle était souvent frappée par son père sans en comprendre la raison. L’homme lui demandait de réaliser de nombreuses tâches ménagères ce qui l’empêchait parfois de faire ses devoirs ou de jouer avec ses amis. La jeune fille présentait de nombreuses traces qui corroboraient ses dires. L’homme a minimisé les coups.